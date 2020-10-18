«Организаторов ковидного геноцида ждёт трибунал», заявили члены следственной комиссии адвокатов Германии

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18 октября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Рейнер Фулмич - член коллегии адвокатов Германии и Калифорнии, один из членов следственной комиссии по коронавирусу заявил, что нужно инициировать коллективный иск к организаторам ковидной истерии.

Собранные комиссией свидетельства дают право утверждать, что коронавирусная пандемия на самом деле является преступлением против человечества, за которое должны ответить конкретные фармкомпании и дельцы от медицины. На основании документов, адвокаты утверждают, что нет никакой пандемии, а все это мошенничество с ПЦР-тестами.

«Положительный тест не означает, что человек заражен, а лишь свидетельствует о том, что организм человека в прошлом поборол любой вирус, даже обычного сезонного гриппа. Эти тесты дают ложноположительные результаты. И если бы не результаты тестов, о которых постоянно кричат в СМИ, то пандемия бы давно закончилась, потому что на самом деле ничего не было страшнее сезонного гриппа», - уверены члены следственной комиссии по коронавирусу.

Однако многие эксперты ставят под сомнение выводы следственной комиссии и считают, что пока суд будет разбираться с коллективным иском, отказ от карантинных мер может привести к новому всплеску заболеваемости.

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