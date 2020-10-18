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Забота о здоровье. В петербургском метро полицейские толпой избили парня за то, что он был без маски

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Забота о здоровье. В петербургском метро полицейские толпой избили парня за то, что он был без маски

В петербургском метро полицейские избили парня за то, что он был без маски. Он попросил пройти в метро без средств защиты, ссылаясь на то, что он астматик и ношение маски ему противопоказано. Силовики толпой набросились на молодого человека и жестко скрутили, после чего принялись его пинать ногами.

«Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску, или же купить её где-то в метро. Перед этим он просил разрешение на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик, и ему противопоказано ношение маски.
Сотрудники метрополитена начали проявлять агрессию в его сторону, пытаясь вытолкать человека из метро. На возмущение: "Почему вы меня толкаете?". Сотрудники метрополитена прижали его к стене сказав: "Вот, идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться", - написал в своем аккаунте в Instagram свидетель случившегося.

И полицейские пришли, и навалились на парня всей толпой. Жесткие кадры избиения опубликовали очевидцы происшествия, но мы такое размещать не можем из-за слишком эмоциональных комментариев людей. 

Конечно же, на парня составили протокол о мелком хулиганстве – ему придётся заплатить штраф. А полицейские так сильно заботились о его здоровье, что чуть не покалечили.

БИ

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