Глава Молдавии отдыхает в Подмосковье

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19 августа 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Додон, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон приехал отдохнуть в один из санаториев Московской области: "Знаю, что многие меня искали на море, в горах. Нет, я здесь, в Российской Федерации."

Глава Молдавии рассказал в соцсети, что много гуляет по подмосковному лесу, находясь в нескольких километрах от российской столицы. При этом Додон продолжает работать, оставаясь на связи с представителями правительства и парламента. В пятницу он традиционно будет отвечать на вопросы граждан в рамках передачи «Президент отвечает».

Напомним, выборы президента пройдут в Молдавии 1 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dodon Igor (@dodon_igor) 19 Авг 2020 в 7:10 PDT