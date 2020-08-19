Российское судостроение? Оно болтается!

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

В жизни всегда есть место подвигу. Даже в телевизионной жизни. Накануне очередного Дня ВМФ госканалы захлебывались от восторга по успехам российского судостроения. В ответ в узких кругах появилась грустная шутка Ларри Кинг в очередной раз берет интервью у Путина и спрашивает: «А что Ваше гражданское судостроение?». «Оно утонуло», - ответил президент. Утонуло оно или Путин дезинформировал противника?

- Не утонуло судостроение, не утонуло! Еще болтается! Не в приоритете… А что в приоритете? То, что приносит быстрые деньги. Судостроение не приносит. Да и продукция судостроения не приносит: знаете, какие сроки окупаемости у судов? (лучше вслух не называть: специалисты знают, а другим не надо). Быстрые деньги приносят деньги, в смысле, – банки. А «судовладение» и судостроение (огромные кредиты), как раз и обеспечивают банкам эти быстрые деньги, - рассказал «АН» заместитель начальника отделения гражданской морской техники Крыловского центра Александр Чемоданов.

Термин «болтается» в устах профессионального морского конструктора чрезвычайно унизительный. Ведь известно, что болтается на морской поверхности – ничего приличного. Тут стоит оговориться: сам центр им. Крылова (это как ЦАГИ для летчиков!) делает свое дело – разрабатывает новые суда. Костяк коллектива удалось сохранить. Но работы все меньше. На Западе фирма такого уровня стоит миллиарды. У нас грош ломаный.

Но не все так плохо. Благодаря санкциям мы что-то научились делать сами, и потихоньку начинаем вытеснять с рынка некоторые сегменты западного оборудования и расходных материалов. «Реально начал работать комплекс мер господдержки (возврат процентов по кредитам, развитие лизинга, «утилизационный грант» и др.). Пошел рост числа заказов, в частности, сухогрузных и наливных судов внутреннего и смешанного («река-море») плавания. Начато обновление судов круизного флота для внутреннего и морского прибрежного туризма и флота скоростных судов для обеспечения транспортной доступности в удаленных регионах.

Спасибо «квотам под киль»! Благодаря им рыбаки стали обновлять свой флот. Но из-за почти 30-летней «паузы» верфи берут хорошо отработанные зарубежные проекты и, соответственно, ориентируются на зарубежное комплектующее оборудование (рыбопоисковое, траловое, рыбоперерабатывающее, холодильное). Только создание отечественного оборудования для рыбопромыслового флота сможет стать основой появления конкурентоспособных отечественных проектов», - говорит Чемоданов.

Однако с нашими чиновниками ни каши, ни ухи не сваришь!

Большой разговор с главным конструктором по гражданским морским тарелочкам читайте в свежем номере «АН» в материале Минприроды океан не нужен?