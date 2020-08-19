В Удмуртии с 1 сентября в обычном формате начнут работать детские сады

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Карандаши. Фото: pixabay.com

В Удмуртии с 1 сентября детские сады будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он добавил: несколько месяцев дошкольные учреждения работали в режиме дежурных групп. Уже 1 сентября они возвращаются к обычному формату работы. При этом будут введены дополнительные меры безопасности.

В сентябре откроется 571 детский сад. Бречалов также отметил: осенью в очном режиме планируют начать работу вузы и учреждения профтехобразования.

Ранее сообщалось: в Астрахани сотрудники полиции спасли трехлетнего мальчика, тонущего в Волге.