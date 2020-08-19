В Астрахани сотрудники полиции спасли трехлетнего мальчика, тонущего в Волге

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 августа 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Река. Фото: pixabay.com

В Астрахани полицейские вытащили из воды тонущего мальчика, который упал в Волгу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Известно: к сотрудникам полиции обратилась женщина, у которой во время прогулки потерялся трехлетний сын. В этот момент к полицейским подбежал прохожий и сообщил, что неподалеку в реке тонет ребенок. Стажер Юрий Свинщиков, не раздумывая, бросился в воду, доплыл до мальчика, подхватил мальчика и поплыл к берегу.

Уточняется, что ребенок не пострадал. Как отметили в МВД, мальчик упал в воду, когда бросал камни в реку.

Ранее сообщалось: в московском метрополитене контролер помог задержать международного преступника.