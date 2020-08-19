В московском метрополитене контролер помог задержать международного преступника

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19 августа 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Эскалатор. Фото: pixabay.com

Контролер московского метро помог задержать находившегося в межгосударственном розыске преступника. Об этом рассказал руководитель ГКУ Владислав Султанов.

Он отметил: пассажира при задержании сопроводили в полицию для установления личности, поскольку при себе у него отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Сотрудниками полиции было выявлено: мужчина находится в межгосударственном розыске по части 3 статьи 166 УК Республики Кыргызстан за мошенничество в особо крупных размерах.

Известно, что злоумышленник пытался зайти в метро на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии, в этот момент его остановил контролер. Сейчас проводятся проверочные мероприятия. Нарушитель задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

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