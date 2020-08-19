В Амурской области мощный циклон оставил жителей без света
19 августа 2020, 18:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
В Амурской области устраняют последствия мощного циклона. Накануне на регион обрушились сильнейшие ливни. Выпало более половины месячной нормы осадков. Режим ЧС введён сразу в двух городах - в Белогорске и Благовещенске.
В столице региона подтопленными оказались социальные объекты, в том числе три детских сада и несколько школ. Дороги превратились в полноводные реки, более полусотни многоэтажных домов остались без света. Для жителей открыли пункты временного размещения.
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