Росстат поделился, какие продукты за последнее время подорожали в РФ
19 августа 2020, 20:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Росстат отметил, какие продукты подорожали в России за период с 11 по 17 августа 2020 года.
Заметно выросли цены на сахар-песок. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе в Алтайском крае - на 2,3%, Курской области - на 2,2%. А в Чеченской Республике сахар подешевел на 2,8%.
Среди других продуктов возросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, хлеб, обед. Одновременно на 0,5% подешевело пшено, на 0,2% - сметана, куриные яйца и макаронные изделия. Также стоимость гречки увеличилась на 0,2%, тогда как с 4 по 10 августа она снизилась на 0,1%.
Ранее сообщалось: названы причины шоколадного снега в Швейцарии.
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