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Названы причины шоколадного снега в Швейцарии

, 16:03 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: oltner tagblatt

Названы причины шоколадного снега в Швейцарии
крыша автомобиля в шоколадном снегу на twitter-фото

Швейцария в шоколаде. Неисправность на кондитерской фабрике выбросила в атмосферу частицы шоколадного производства

Крупинки шоколада рассеялись по округе, а потом выпали, как осадки. Это произошло из-за ветра, который в тот день в окрестностях кондитерской фабрики Ольтен, между Цюрихом и Базелем был очень сильный.

«Мелкие частицы поджаренных, измельченных кусочков какао-бобов попали в окружающую среду из-за неправильно работающей системы вентиляции», — объяснились представители шоколадной фабрики: «Она выбросила в атмосферу больше частиц, чем положено. Эти частицы безвредны для человека и окружающей среды».

Владельцы фабрики предложили компенсировать пострадавшим ущерб. Впрочем, пока жалоб не поступало. Сейчас завод работает в штатном режиме.

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