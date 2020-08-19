Кудрин оценил газификацию российских регионов. Сильное отставание от плана
19 августа 2020, 19:41[ «Аргументы Недели» ]
План по газификации российских регионов выполнен всего на 15% за три года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Кудрина, в основном нарушения и недостатки связаны с отсутствием синхронности в работе как компании "Газпром межрегионгаз", так и регионов. Их планы по газификации не совмещены.
"Мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается "Газпромом" за счет экспортной выручки, и сейчас она тоже, конечно, снижается. Поэтому это создает новые риски по срокам исполнения", - объяснил Кудрин. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.