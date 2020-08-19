Кудрин оценил газификацию российских регионов. Сильное отставание от плана

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, Алексей кудрин, фото: kremlin.ru

План по газификации российских регионов выполнен всего на 15% за три года. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Кудрина, в основном нарушения и недостатки связаны с отсутствием синхронности в работе как компании "Газпром межрегионгаз", так и регионов. Их планы по газификации не совмещены.

"Мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается "Газпромом" за счет экспортной выручки, и сейчас она тоже, конечно, снижается. Поэтому это создает новые риски по срокам исполнения", - объяснил Кудрин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ближайшие 10 лет более 10% населения России так и будут без газа.