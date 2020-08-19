Поэт Орлуша заверил, что Ефремов никогда не садился пьяным за руль
19 августа 2020, 18:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Михаил Ефремов выпивал, но никогда не садился пьяным за руль. Об этом рассказал поэт Андрей Орлов (Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы.
Он отметил, что видел недели и месяцы, в которые актер совсем пил.
«Я видел его в дни, которые. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю», - сказал поэт, выступающий в статусе свидетеля защиты.
По словам Орлова, Ефремов «никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси». Самого артиста он назвал «спорным, вздорным, гиперталантливым и гиперработящим», с достоинствами и недостатками.
Ранее сообщалось: Михаил Ефремов получил от судьи замечание с занесением в протокол.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.