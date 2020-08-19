Поэт Орлуша заверил, что Ефремов никогда не садился пьяным за руль

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19 августа 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Алкоголь. Фото: pixabay.com

Михаил Ефремов выпивал, но никогда не садился пьяным за руль. Об этом рассказал поэт Андрей Орлов (Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы.

Он отметил, что видел недели и месяцы, в которые актер совсем пил.

«Я видел его в дни, которые. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю», - сказал поэт, выступающий в статусе свидетеля защиты.

По словам Орлова, Ефремов «никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси». Самого артиста он назвал «спорным, вздорным, гиперталантливым и гиперработящим», с достоинствами и недостатками.

Ранее сообщалось: Михаил Ефремов получил от судьи замечание с занесением в протокол.