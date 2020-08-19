Как Америка может «спасти» Беларусь от «последнего диктатора Европы»

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19 августа 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

Фото: National Interest

Агния Григас, эксперт в сферах энергетики и политических рисков, научный сотрудник Atlantic Council и Truman National Security, поделилась мнением, какую роль США могут сыграть в белорусском конфликте.

Одним из моих неизгладимых воспоминаний раннего детства в Советской Литве было соединение рук в живой цепи из двух миллионов человек в трех прибалтийских государствах, протестующих против советской оккупации в 1989 году. Вскоре после этого я переехала в Лос-Анджелес, мое первое соприкосновение со свободой выражения мнений и гражданским обществом вызвало пожизненное изучение демократизации Штатов. В это воскресенье люди организуют еще одну живую цепь от столицы Литвы Вильнюса до соседней границы Беларуси. Но самая важная рука, которую можно было бы протянуть белорусскому народу, должна исходить из Вашингтона и Брюсселя.

За прошедшую неделю молодые и старые белорусы заполнили улицы столицы Минска, протестуя против фальсификации президентских выборов. Протесты только увеличились в размерах и распространились по всей стране, даже когда действующий президент Александр Лукашенко проводит безжалостные репрессии против протестующих и отключает интернет. Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская нашла убежище вместе со своими детьми в Литве. Ее муж по-прежнему сидит в тюрьме в Минске. Тем не менее белорусский народ не дрогнул, и Лукашенко все чаще стал проявлять осторожный и примирительный тон.

Вильнюс и Минск находятся всего в ста милях друг от друга, но представляют собой разные миры. Вильнюс – оживленная столица Европейского Союза. В рамках НАТО он известен тем, что имеет самый быстрый интернет в мире и имеет динамичное сообщество стартапов. Страна быстро установила демократические институты и рыночную экономику после восстановления независимости в 1990 году. Между тем Беларусь, похоже, застряла в Советском временном искривлении на протяжении последних тридцати лет.

С политической точки зрения Беларусь была не более чем личной вотчиной Лукашенко с тех пор, как он победил на первых выборах президента страны в 1994 году. Несмотря на случайные заигрывания с ЕС и Китаем, Беларусь остается последним плацдармом России в Европе и ее последней союзной славянской нацией. И все же белорусы изменились. Население переживает период культурного возрождения. Люди больше не видят себя послушными «картофелеводами» Лукашенко или, по его словам, «народцем», что примерно равно «люди, недостойные называться нацией».

Геополитическое значение Беларуси в европейском контексте трудно переоценить. Граничащая со странами ЕС и НАТО на Западе и Украиной и Россией на юге и востоке, она является недостающей фигурой на шахматной доске европейских демократических государств. Соседние страны-члены ЕС и НАТО Латвия, Литва и Польша особенно хотели бы видеть Беларусь интегрированной в европейское сообщество и таким образом уменьшить воспринимаемую угрозу безопасности от давно запланированной российско-белорусской интеграции. построить Островецкую атомную электростанцию на границе Беларуси и Литвы.

В сегодняшнем геополитическом и пандемическом контексте интерес Вашингтона к Беларуси может показаться в лучшем случае ограниченным. Американцы озабочены коронавирусом, экономическим спадом и расколом в преддверии ноябрьских президентских выборов. Однако администрация президента Дональда Трампа не должна слишком легко отказываться от роли Америки как глобального факелоносца свободы.

Беларусь станет еще одним испытанием для Америки. Люди будут смотреть, поддерживают ли Соединенные Штаты по-прежнему распространение свободы и демократии по всему миру. Таких заявлений, как заявление госсекретаря Майка Помпео, пересыпанное такими избитыми словами, как «беспокойство», «сожаление», «призыв» и «осуждение», будет недостаточно.

Трамп вместе с союзниками в Европе должен разработать всеобъемлющую и тщательно выверенную повестку дня для поддержки белорусского гражданского общества. Путь Минска должен быть совершенно иным, чем путь Украины, где белорусское население не стремится к членству в ЕС или НАТО и все еще поддерживает связи с Россией.

Администрация Трампа должна наладить диалог с белорусской оппозицией и группами гражданского общества как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Она должна консультироваться с Польшей, Украиной и Литвой, которые извлекают выгоду из сильных правительственных и межнародных связей с Беларусью. В Вильнюсе есть большая белорусская диаспора, представители оппозиции во главе с госпожой Тихановской, ведущие эксперты по Беларуси. США. и правительства ЕС должны сотрудничать с теми предприятиями, которые считают Беларусь привлекательным инвестиционным направлением, особенно в области информационных технологий, производства и науки. Илон Маск уже предложил помочь белорусскому народу поддерживать связь с внешним миром во времена политических интернет-потрясений и мог бы протестировать в Беларуси некоторые из своих созвездий спутников, известных как Starlink, которые потенциально могли бы обеспечить интернет в любой точке Земли.

Люди последней диктатуры в Европе возьмутся за самую трудную задачу своего поколения по преобразованию авторитарной государственно-капиталистической системы в демократическую рыночную экономику во все более амбивалентном и изоляционистском мире. Родители этого белорусского поколения тридцать лет назад не смогли пойти по этому пути, а их бабушки и дедушки даже не могли подумать об этом за железным занавесом и после Второй мировой войны. Но готов ли к этому Вашингтон?