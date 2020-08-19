Доктор Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за COVID-19

Александр Мясников высказал мнение, что нового карантина из-за COVID-19 не будет. По словам врача, подобное возможно только в форс-мажорных обстоятельствах, которых, по логике эпидемиологического процесса, быть не может.
«Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия», — написал Мясников в Telegram.
При этом медик назвал распространение слухов о карантине паническими настроениями. Мужчина также сослался на заявления официальных лиц, которые заверяют: подобные меры применять не планируют.
Сейчас в РФ число зараженных коронавирусной инфекцией составляет порядка 937 тысяч, при этом около 750 тысяч человек выздоровели, умерли 15 тысяч пациентов.
Ранее сообщалось: за сутки коронавирусом заразились четверть миллиона человек.
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