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Доктор Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за COVID-19

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал Александра Мясникова

Доктор Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Александр Мясников высказал мнение, что нового карантина из-за COVID-19 не будет. По словам врача, подобное возможно только в форс-мажорных обстоятельствах, которых, по логике эпидемиологического процесса, быть не может.

«Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия», — написал  Мясников в Telegram.

При этом медик назвал распространение слухов о карантине паническими настроениями. Мужчина также сослался на заявления официальных лиц, которые заверяют: подобные меры применять не планируют.

Сейчас в РФ число зараженных коронавирусной инфекцией составляет порядка 937 тысяч, при этом около 750 тысяч человек выздоровели, умерли 15 тысяч пациентов.

Ранее сообщалось: за сутки коронавирусом заразились четверть миллиона человек.

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