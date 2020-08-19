В Госдуму внесен законопроект о едином номере экстренных служб «112»

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19 августа 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Вертолет МЧС. Фото: сайт ГД.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит определение системе «112».

Согласно документу, предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» субъекта РФ. В пояснительной записке сообщается, что в условиях сложной пандемии коронавируса, принятие такого законопроекта должно быть обеспечено в приоритетном порядке.

«Это позволит как организовать взаимодействие экстренных оперативных служб, так и обеспечить формирование, анализ и выгрузку метаданных», – отмечается в пояснительной записке.

На днях Михаил Мишустин заявил, что с 2021 года по всей России заработает единый номер вызова экстренных служб 112.