В Госдуму внесен законопроект о едином номере экстренных служб «112»
19 августа 2020, 12:28[ «Аргументы Недели» ]
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит определение системе «112».
Согласно документу, предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» субъекта РФ. В пояснительной записке сообщается, что в условиях сложной пандемии коронавируса, принятие такого законопроекта должно быть обеспечено в приоритетном порядке.
«Это позволит как организовать взаимодействие экстренных оперативных служб, так и обеспечить формирование, анализ и выгрузку метаданных», – отмечается в пояснительной записке.
На днях Михаил Мишустин заявил, что с 2021 года по всей России заработает единый номер вызова экстренных служб 112.
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