Мишустин: с 2021 года по всей России заработает единый номер вызова экстренных служб 112

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12 августа 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

телефон, pixabay.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании правительства в среду, 12 августа, заявил, что с будущего года номер вызова экстренных служб 112 заработает по всей России.

По словам Михаила Мишустина, планируется, что уже с 2021 года система 112 станет доступна абсолютно на всей территории Российской Федерации.

Премьер-министр уточнил сегодня, что все граждане страны смогут по единому номеру сообщить не только о пожаре, автокатастрофе или наводнении, но также обратиться вовремя за помощью в случае других экстренных ситуаций и разнообразных происшествий.