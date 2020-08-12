Мишустин: с 2021 года по всей России заработает единый номер вызова экстренных служб 112
12 августа 2020, 13:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на заседании правительства в среду, 12 августа, заявил, что с будущего года номер вызова экстренных служб 112 заработает по всей России.
По словам Михаила Мишустина, планируется, что уже с 2021 года система 112 станет доступна абсолютно на всей территории Российской Федерации.
Премьер-министр уточнил сегодня, что все граждане страны смогут по единому номеру сообщить не только о пожаре, автокатастрофе или наводнении, но также обратиться вовремя за помощью в случае других экстренных ситуаций и разнообразных происшествий.
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