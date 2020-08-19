Эксперт считает, что Россия навсегда приговорена к условному «черному вторнику»

«Черный вторник» 1998 года прочно утвердился в общенациональном масштабе. Так считает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
По его словам, в нулевые годы считалось, что если снизятся цены на нефть, тогда Россия будет «выдавать на-гора отечественные аналоги гуглов и сименсов», поскольку тогдашняя дорогая нефть россиян расхолаживала.
«Ну вот, баррель упал в цене, а счастья нашей экономике это не принесло. Скорее наоборот. Конечно, курс рубля по-прежнему тотально зависит от сырьевого фактора. Пандемия коронавируса когда-нибудь закончится, а структура экспорта останется неизменной», – сказал экономист.
Он отметил, что «мы всегда приговорены к очередному условному «черному вторнику».
«Я могу понять наши власти, которые после травмы 1998 года постоянно откладывают на черный день. Но, по-моему, этот день прочно утвердился в общенациональном масштабе», – отметил Гринберг.
Эксперт заявил, что доходы большинства населения ничтожны, их покупательная способность падает, для 70-80% россиян зарплата в 25 тысяч рублей считается нормальной, и лишь около 20% имеют возможность жить по стандартам средней европейской страны.