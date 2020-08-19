В России за сутки скончались 117 пациентов с коронавирусом

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19 августа 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

За минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 117 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, 17 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, а 10 – в Москве. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 жертвами инфекции в России стали 15 989 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие 24 часа в РФ количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 4 828. Общее число заболевших в стране достигло 937 321.