В России за сутки скончались 117 пациентов с коронавирусом
19 августа 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 117 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Эту информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, 17 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, а 10 – в Москве. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 жертвами инфекции в России стали 15 989 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие 24 часа в РФ количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 4 828. Общее число заболевших в стране достигло 937 321.
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