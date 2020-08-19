В России зарегистрировали 4 828 новых случаев заражения COVID-19

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19 августа 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За сутки в России количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 4 828. Данную информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним сообщениям, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были зафиксированы в 85 регионах Российской Федерации. Кроме того, известно, что у 1 230 зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Уточняется, что с начала пандемии COVID-19 в России в общей сложности был зарегистрирован 937 321 случай заболевания.