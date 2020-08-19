В Адыгее торжественные линейки 1 сентября проведут для первоклассников и выпускников
19 августа 2020, 10:22[ «Аргументы Недели» ]
В Адыгее День знаний будет проводиться в очном формате. В торжественных линейках примут участие первоклассники, а также, при наличии у школ достаточной территории на открытом воздухе, учащиеся 9 и 11 классов.
Региональному Минобрнауки и главам муниципалитетов поручили подойти к организации этих мероприятий максимально ответственно, обеспечить безопасность учеников и педагогов, строго соблюдать все предписания и меры предосторожности.
Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что санитарно-гигиенические требования будут соблюдаться и в учебное время. По его словам, проблема заболеваемости ещё не снята.
В Адыгее, по последним данным, общее число заболеваний коронавирусом преодолело рубеж в 3 тысячи.
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