В Адыгее разработают схему, исключающую пересечение больных гриппом и коронавирусом

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3 августа 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

Скорая помощь. Фото: официальный сайт Республики Адыгея.

В Адыгее начали готовиться к новому эпидсезону в условиях распространения коронавируса.

В частности, для предупреждения распространения внутрибольничной пневмонии принято решение «развести» больных гриппом и коронавирусом.

По данным регионального Минздрава, основной коечный фонд в новом эпидсезоне создали на базе инфекционного госпиталя, где 100 коек отвели для больных гриппом. Кроме этого, госпиталь будет действовать как фильтр – пациентов поместят в палаты-боксы до подтверждения диагноза. В сентябре в Адыгее начнут вакцинацию населения от гриппа. Планируется привить не менее 60% граждан – это около 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Адыгее снова разрешили спортивные мероприятия.