В Адыгее снова разрешили спортивные мероприятия

Аргументы Недели → Спорт

30 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов подписал указ об очередных послаблениях ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Так, с августа в субъекте разрешат профессиональные и любительские спортивные состязания. Эта мера входит в третий пакет послаблений. В рамках него с 10 июля уже работают фитнес-центры при численности занимающихся не более 20 человек.

С 1 числа в республике разрешаются и спортивные мероприятия. Однако заполняемость зрительских мест не должна превышать 10%. Во время мероприятий необходимо соблюдать в обязательном порядке требования Роспотребнадзора, среди которых масочный режим, социальная дистанция и прочие. Организаторам придётся ограничить и число участников. Допускается до 50 человек одновременно.

Первым мероприятием после снятия запрета станет полумарафон «ЗаБег.РФ». Он пройдёт уже 2 августа. В этом году, чтобы рассредоточить участников, его проведут в разных муниципалитетах отдельно.