Власти Мордовии отменили торжественные линейки 1 сентября

Учебный год в Мордовии начнется в традиционном формате, но праздничных линеек в День знаний не будет, чтобы избежать массового скопления людей.
1 сентября в школах Мордовии проведут только классные часы. Об этом решении власти объявили на совещании по подготовке к новому учебному году.
Отмечается, что во всех школах должно быть обеспечено строгое соблюдение требований санитарно-эпидемической безопасности. Помимо школ, с 1 сентября возобновится полноценная работа детских садов, организаций допобразования и вузов.
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