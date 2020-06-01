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В Мордовии прививку от коронавируса планируют делать вместе с прививкой от гриппа

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mordovmedia.ru

В Мордовии прививку от коронавируса планируют делать вместе с прививкой от гриппа
Прививка. Фото: Pixabay

Власти Мордовии не исключают второй волны коронавируса уже осенью этого года.

В этой связи весь созданный резерв коечного фонда и оборудования будет находиться в режиме постоянной готовности. В правительства региона особое внимание планируется уделить предстоящей осенней вакцинации населения от гриппа и ОРВИ, что позволит избежать дополнительной нагрузки на медучреждения.

Сообщается, что если к осени вакцина от коронавируса пройдёт все испытания, то эту прививку в регионе будут делать вместе с прививкой от гриппа.

Ранее в интернате для инвалидов в Мордовии выявили вспышку COVID-19.

ДВа

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