В Мордовии прививку от коронавируса планируют делать вместе с прививкой от гриппа

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mordovmedia.ru

Прививка. Фото: Pixabay

Власти Мордовии не исключают второй волны коронавируса уже осенью этого года.

В этой связи весь созданный резерв коечного фонда и оборудования будет находиться в режиме постоянной готовности. В правительства региона особое внимание планируется уделить предстоящей осенней вакцинации населения от гриппа и ОРВИ, что позволит избежать дополнительной нагрузки на медучреждения.

Сообщается, что если к осени вакцина от коронавируса пройдёт все испытания, то эту прививку в регионе будут делать вместе с прививкой от гриппа.

Ранее в интернате для инвалидов в Мордовии выявили вспышку COVID-19.