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В интернате для инвалидов в Мордовии выявили вспышку COVID-19

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В интернате для инвалидов в Мордовии выявили вспышку COVID-19
лаборатория, pixabay.com

В Мордовии выявлена вспышка коронавируса нового типа в Большеберезниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 выявлен у тридцати проживающих в учреждении и одного сотрудника.

Уточняется, что пятеро заболевших с внебольничной пневмонией проходят лечение в инфекционных стационарах, их состояние оценивается как удовлетворительное. 26 человек с симптомами ОРВИ находятся в отдельном блоке учреждения под постоянным наблюдением медиков.

Известно также, что персонал интерната перевели на 14-дневный круглосуточный режим работы.

ЕТ

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