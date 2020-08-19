Власти Карелии ввели очередные послабления карантинного режима

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19 августа 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gubdaily.ru

Артур Парфенчиков. Фото: Инстаграм Артура Парфенчикова.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о новом послаблении карантинного режима.

Согласно документу увеличено возможное количество участников массовых мероприятий. Если ранее оно не превышало 20 человек, то с 19 августа их число увеличено до 50. Губернатор считает, что это стало возможным благодаря наметившейся стабилизации еженедельного числа заболевших коронавирусом.

Кроме этого, с 1 сентября отменяется деятельность дежурных детских садов и групп – детские образовательные учреждений переходят на полноценный формат работы.

В регионе по-прежнему ограничение численности не касается мероприятий, проводимых на отрытом воздухе на территориях парков культуры и отдыха. Но участники любых мероприятий обязаны соблюдать масочный режим.