Власти Карелии ввели очередные послабления карантинного режима
19 августа 2020, 09:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: gubdaily.ru
Губернатор Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о новом послаблении карантинного режима.
Согласно документу увеличено возможное количество участников массовых мероприятий. Если ранее оно не превышало 20 человек, то с 19 августа их число увеличено до 50. Губернатор считает, что это стало возможным благодаря наметившейся стабилизации еженедельного числа заболевших коронавирусом.
Кроме этого, с 1 сентября отменяется деятельность дежурных детских садов и групп – детские образовательные учреждений переходят на полноценный формат работы.
В регионе по-прежнему ограничение численности не касается мероприятий, проводимых на отрытом воздухе на территориях парков культуры и отдыха. Но участники любых мероприятий обязаны соблюдать масочный режим.
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