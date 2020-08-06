В Карелии вступят в силу изменения в режиме ограничений по коронавирусу
6 августа 2020, 08:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: gubdaily.ru
В Карелии с 10 августа в дежурные группы и детсады разрешено принимать детей вне зависимости от того, трудятся их родители непосредственно на рабочем месте или дистанционно.
Соответствующий документ подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Кроме этого, смогут начать работу читальные и компьютерные залы библиотек. Согласно документу, бракосочетание в торжественной обстановке можно проводить в присутствии 20 человек, включая молодоженов. Ограничение по количеству участников массовых мероприятий – не более 20 человек – сохраняются, за исключением мероприятий на открытом воздухе.
Ранее сообщалось, что в Карелии у двух пациентов выявили повторное заражение коронавирусом.
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