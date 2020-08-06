В Карелии вступят в силу изменения в режиме ограничений по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

6 августа 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gubdaily.ru

Артур Парфенчиков. Фото: Инстаграм Артура Парфенчикова.

В Карелии с 10 августа в дежурные группы и детсады разрешено принимать детей вне зависимости от того, трудятся их родители непосредственно на рабочем месте или дистанционно.

Соответствующий документ подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Кроме этого, смогут начать работу читальные и компьютерные залы библиотек. Согласно документу, бракосочетание в торжественной обстановке можно проводить в присутствии 20 человек, включая молодоженов. Ограничение по количеству участников массовых мероприятий – не более 20 человек – сохраняются, за исключением мероприятий на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Карелии у двух пациентов выявили повторное заражение коронавирусом.