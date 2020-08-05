В Карелии у двух пациентов выявили повторное заражение коронавирусом
5 августа 2020, 14:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Два жителя Карелии, вылечившиеся от коронавируса, что подтверждалось отрицательными тестами, повторно заразились этим вирусом.
По информации регионального Минздрава, у пациентов перед выпиской результаты трех тестов на коронавирус были отрицательными, однако через некоторое время они повторно обратились в больницу, и результаты новых тестов оказались положительными.
«Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма», отметил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Но, по его словам, настораживают два случая в Карелии, которые произошли с людьми средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета.
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