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В Карелии у двух пациентов выявили повторное заражение коронавирусом

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Карелии у двух пациентов выявили повторное заражение коронавирусом
ПЦР-лаборатория. Фото: сайт органов власти РА

Два жителя Карелии, вылечившиеся от коронавируса, что подтверждалось отрицательными тестами, повторно заразились этим вирусом.

По информации регионального Минздрава, у пациентов перед выпиской результаты трех тестов на коронавирус были отрицательными, однако через некоторое время они повторно обратились в больницу, и результаты новых тестов оказались положительными.

«Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма», отметил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Но, по его словам, настораживают два случая в Карелии, которые произошли с людьми средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета.

ДВа
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