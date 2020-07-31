В Карелии в пансионате для пожилых зафиксировали очаг коронавируса

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31 июля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Больничная палата. Фото: сайт органов власти РА.

В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых зафиксирована вспышка коронавируса, два человека уже скончались.

Среди заразившихся как представители персонала, так и постояльцы. По данным регионального Минздрава, в инфекционные больницы доставлены 16 постояльцев из 29 сотрудников.

У троих госпитализированных диагностирована пневмония с отрицательным тестом на коронавирус, у девяти коронавирусная инфекция подтвердилась, двое умерли.

В пансионате остаются девять постояльцев, многие из них которых не могут передвигаться сами. В учреждении работает эпидемиолог Роспотребнадзора.

Ранее вспышку коронавируса фиксировали в железнодорожной больнице Петрозаводска.