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В железнодорожной больнице Петрозаводска выявили вспышку коронавируса

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: runaruna.ru

В железнодорожной больнице Петрозаводска выявили вспышку коронавируса
Больничная палата. Фото: Pixabay

Серьезная вспышка коронавируса произошла в железнодорожной больнице Петрозаводска. Заболели 31 сотрудник больницы и 19 пациентов. Источник заражения не выявлен.

По данным регионального Минздрава, двое сотрудников больницы госпитализированы, еще один сотрудник лечится амбулаторно. У остальных сотрудников болезнь протекает бессимптомно: они находятся на обсервации. Больница закрыта на карантин.

Что касается пациентов больницы, то симптомы коронавируса проявились у четырех человек, которых госпитализировали в ковид-центр. У остальных пациентов болезнь протекает бессимптомно.

ДВа

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