В Карелии за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на полсотни

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: karelinform.ru

Скорая помощь. Фото: сайт Госдумы РФ

Общее число инфицированных в регионе приближается к 1,6 тыс. человек.

За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 50 человек в Карелии. По данным регионального оперштаба, инфицированными оказались жители восьми районов, а также столицы республики - 31 случай выявлен в Петрозаводске. Общее число заболевших коронавирусом в республике достигло 1581.

В местах обсервации продолжают находиться 23 человека, еще 955 — на самоизоляции. Всего с начала пандемии в Карелии проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус.