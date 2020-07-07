В Карелии за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на полсотни

Общее число инфицированных в регионе приближается к 1,6 тыс. человек.
За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 50 человек в Карелии. По данным регионального оперштаба, инфицированными оказались жители восьми районов, а также столицы республики - 31 случай выявлен в Петрозаводске. Общее число заболевших коронавирусом в республике достигло 1581.
В местах обсервации продолжают находиться 23 человека, еще 955 — на самоизоляции. Всего с начала пандемии в Карелии проведено более 85 тысяч тестов на коронавирус.
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