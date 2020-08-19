Бастрыкин заявил, что виновные в гибели российского генерала в Сирии будут установлены

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19 августа 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Бастрыкин. Фото: сайт СК России

СК России начал расследование по факту гибели российского генерала в Сирии.

Следственный комитет России начал расследование дела по факту гибели в Сирии генерала российских ВС и ранении еще нескольких военных после взрыва самодельного взрывного устройства на пути следования российской автоколонны.

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что силами следователей следкома, которые сейчас несут службу в Сирии, «будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела».

«Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», – заявил Бастрыкин.