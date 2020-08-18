Минобороны РФ: В Сирии погиб генерал-майор из России

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18 августа 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: здание Минобороны РФ, Sergey Bobylev/globallookpress.com

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 18 августа.

В источнике говорится, что офицера экстренно эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Генерал-майор представлен к государственной награде посмертно. В Минобороны пообещали оказать семье погибшего помощь.

Кроме того, известно о двух пострадавших военнослужащих из России.

Инцидент произошел на обочине при возвращении колонны после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.