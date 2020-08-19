Дегтярев представил декларацию о своих доходах за 2019 год
19 августа 2020, 07:15[ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заработал в 2019 году более 5,4 млн рублей. Такие данные опубликованы на сайте регионального правительства.
Кроме заработка, Дегтярев указал, что ни у него, ни у его семьи нет недвижимости. Помимо этого, врио губернатора не имеет собственного автомобиля, в то время, как его супруга владеет Mercedes Benz GLS 350D при доходе в 470,5 тысячи рублей. У семьи в пользовании значатся три квартиры площадью 169,7, 80 и 41,5 квадратных метра, которые находятся в России.
Если сравнивать доходы Дегтярева за 2018 год, то врио губернатора Хабаровского края в 2019 году получил на 500 тысяч рублей больше.
Ранее Дегтярев рассказал о доме, который его родители строят под Москвой.
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