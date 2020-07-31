Дегтярев рассказал о доме, который его родители строят под Москвой

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31 июля 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Дегтярев. Фото: сайт ГД

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подтвердил, что его родители купили участок под Москвой и построили дом.

Он отметил, что его родители живут в этом доме, и построили его на деньги, вырученные при продаже всего нажитого имущества. На участке продолжается строительство, поэтому часть объектов еще не зарегистрирована. Строительством, по его словам, занимается отец.

Комментируя информацию о том, что новая собственность родителей врио губернатора оценивается в 100 млн рублей, Дегтярев ответил, что «ничего интересного, как всегда, цифры из пальца».