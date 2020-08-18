В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше

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18 августа 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: десерт, pixabay.com

Верховный суд РФ назвал условие, которое разрешает уходить именинникам пораньше с работы. Такое решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы женщины, уволенной из компании за прогул.

Верховный суд постановил, что сотрудники могут уйти с работы пораньше в свой день рождения, если такая традиция есть в организации.

Обратившаяся в суд женщина утверждала, что в ее организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому она тоже так поступила, предварительно поставив в известность непосредственного руководителя. Однако эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, поэтому через месяц работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул. При этом Верховный суд сначала частично удовлетворил требования иска, но потом отменил решение и признал увольнение законным.

Отмечается, что женщина четыре часа отсутствовала на рабочем месте.

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