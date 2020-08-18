Разработано первое в России smart-ружье

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18 августа 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: фабрика, Kalashnikov Media/globallookpress.com

В России создано первое в стране smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами. Об этом сообщили в группе компаний «Калашников» во вторник, 18 августа.

«Первое SMART-ружьё в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что ружье выполнено в футуристичном дизайне, на нем установлен коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными устройствами.

Ранее сообщалось, что завершены государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Тарасов (@d.v.tarasov) 18 Авг 2020 в 6:14 PDT