Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
22 июля 2020, 14:29[ «Аргументы Недели» ]
Завершены государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО", сообщает сегодня группа компаний "Калашников".
Межведомственная комиссия признала новое оружие годным для серийного производства. Ему присвоено официальное название "9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20". За базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". В новом оружии усовершенствована эргономика оружия, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.
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