Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

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22 июля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

пистолет-пулемет, фото: kalashnikovgroup.ru

Завершены государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Витязь-МО", сообщает сегодня группа компаний "Калашников".

Межведомственная комиссия признала новое оружие годным для серийного производства. Ему присвоено официальное название "9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20". За базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемет "Витязь-СН". В новом оружии усовершенствована эргономика оружия, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы.

Ранее сообщалось, что в России начались лётные испытания новейшего транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН.