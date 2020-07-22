В России начались испытания нового штурмового вертолета для спецназа

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22 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ми-8АТМШ-ВН, фото: arms-expo.ru

В России начались лётные испытания новейшего транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН. Как заявил индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, первый этап завершится в ноябре.

По его словам, технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. Так, боевые возможности вертолета повышают высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности. Главная особенность - применение на фермах спецподвески двух курсовых пулеметов калибра 12,7 миллиметра.

Боевую машину оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем. Предусмотрен цифровой автопилот. На вертолёте установлена система обороны ЛСЗ-8ВН, которая автоматически распознаёт пуск ракет по вертолету и ставит помехи головкам их наведения.

«Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам. Идет активная работа по новому локатору, с тем чтобы к осени поставить его на серию», — сказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Впервые вертолет Ми-8АТМШ-ВН был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС 2017 года.