Собянин ввел сертификаты взамен «сгоревших» путевок на детский отдых

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18 августа 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Правительство Москвы рекомендует москвичам, которые в 2020 году не смогли отправить своих детей в летние лагеря по линии Мосгортура, перенести отдых на 2021 год. Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тыс. руб. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по итогам заявочной кампании в январе-марте 2020 года правительство Москвы выдало более 40 тыс. льготных детских путевок, а также сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Но в апреле все было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

«Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года. В этой связи правительство Москвы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категорий. До конца 2020 года по 9 тыс. льготных путевок смогут отдохнуть около 3,6 тыс. семей с детьми. Большинство из них находятся на отдыхе в настоящее время», - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь другим семьям, которые не смогли воспользоваться льготными путевками в июне или июне, предлагается: отдохнуть в сентябре или октябре этого года, перенести отдых на следующий год с возможностью выбрать место и время отдыха или заменить путевку на сертификат, номинал которого составляет 30 тыс. руб., для того чтобы потом самостоятельно организовать детский отдых.

«Срок действия сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха продлен до 31 октября 2021 года. Таким образом, родители могут самостоятельно выбрать удобное для них время. При этом география отдыха не ограничена. Свыше 140 организаций - партнеров правительства Москвы предлагают на выбор более 15 тыс. туров», - говорится в сообщении.