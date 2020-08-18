Собянин утвердил наименования станций метро «Лианозово» и «Физтех»

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18 августа 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наименования семи строящихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Строящиеся станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена получат одинаковые наименования с существующими пересадочными станциями радиальных линий. Такое решение облегчит навигацию пассажиров и соответствует традициям наименования пересадочных узлов метро. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом наименования получили строящиеся станции БКЛ метро: «Текстильщики» (является пересадочной на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии), «Печатники» (является пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии), «Зюзино» (расположена вблизи пересечения Севастопольского проспекта и ул. Каховка), «Проспект Вернадского» (является пересадочной на одноименную станцию Сокольнической линии), «Мичуринский проспект» (является пересадочной на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии); «Аминьевская» (расположена вдоль разворота на Аминьевском шоссе у пересечения с Киевским направлением МЖД); «Давыдково» (расположена вблизи Аминьевского шоссе и ул. Инициативная).

«Кроме того, двум строящимся станциям Люблинско-Дмитровской линии метро присвоены наименования: «Лианозово» - расположена вблизи пересечения Дмитровского шоссе и Лианозовского проезда; «Физтех» - расположена вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау», - говорится в сообщении.

Также в постановлении утверждается наименование нескольких ранее открытых станций московского метро (в частности «Лефортово», «Филатов Луг» и другие).