СК возбудил уголовное дело в отношении отца, жонглировавшего двухмесячной дочкой

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18 августа 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жестокую игру с грудной малышкой, которую отец держал за ногу вниз головой в Сочи, сочли преступлением. В отношении отца двухмесячной девочки возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Об инциденте стало известно в субботу, 15 августа, когда родители девочки – 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода – сняли на видео и выложили в сеть опасные «игры» с грудной малышкой.

Фактом жестокого обращения с младенцем заинтересовалась полиция. Семейную пару с ребенком, проживавшую в палатке на территории Ажекского экопарка, нашли. У родителей девочки полицейские обнаружили вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно, марихуану, и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета.

При задержании мужчина и женщина оказали сопротивление сотурдникам полиции, в отношении них был составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда на них был наложен административный арест сроком на 10 суток. Двухмесячную дочь задержанных увезли в медицинское учреждение.

17 августа следственным управлением СКР по Краснодарскому краю был инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы.

Как установили следователи, родители вместе с малышкой жили в лесу около трех недель – с 24 июня по 14 августа 2020 года.

– При этом родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания, – сообщили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время малышка находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы ее жизни нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Также в настоящее время решается вопрос о возможности изъятия ребенка из семьи.