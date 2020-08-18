Стала известна причина проблем с водоснабжением в Геленджике

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Проблемы с подачей воды в жилые дома Геленджика не нова. Жители города уже привыкли к тому, что вода в кране появляется дважды в день. Но этот год оказался особенно сложным – Дивноморский водозабор (именно он дает воду половине города) принес в пять раз меньше воды, чем обычно. Причиной тому стало пересыхание 24 из 35 водозаборных скважин.

Глава города Алексей Богодистов 17 августа провел встречу с жителями микрорайона Парус. Они рассказали о текущей ситуацией с водоснабжением: слабый напор воды не в состоянии поднять ее на этажи, из-за чего приходится ежедневно ждать водовозку и набирать необходимое количество воды в тару.

В сложившейся ситуации главой было принято решение установить ёмкости, которые будут наполняться водой ночью, чтобы людям не приходилось ждать машину с утра. Они установлены по адресам: Парус, 18; Леселидзе, 4,6 и 10; Грибоедова, 62; переулок Восточный, 40а; Полевая, 53. По сообщению администрации Геленджика ещё шесть ёмкостей должно появиться здесь: Леселидзе, 21а; Полевая, 33; Гринченко, 38; Орджоникидзе, 5, 7, 5б; Советская, 72; ГСК «Восток».

«Аргументы недели Кубань» напоминают, что в Геленджике на реконструкцию существующих сетей водоснабжения и водоотведения выделено 1,4 млрд рублей. Ее ход проконтролировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.