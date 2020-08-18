Совет атаманов РФ: Дистанционный термометр может «стирать память»
18 августа 2020, 16:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Яндекс Дзен
Совет атаманов России, первым заместителем которого является глава некоммерческого партнерства «Уральское казачество» Геннадий Ковалев, призывает казаков не измерять температуру дистанционными термометрами, чтобы избежать возможного «стирания памяти».
«Мы не против вакцинации. Нужно разобраться, будут ли появившиеся антитела только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни. Нам не нравится, что на все аргументы по поводу возможной небезопасности производители отвечают только тем, что во всем виновата конкурентная борьба. Даже мы понимаем, что это не научный аргумент», - высказал он.
Совет Атаманов просит казаков воздержаться от прививки, пока вакцину не утвердит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, Ковалев отметил, что за все время пандемии не заболел ни один казак: «Почему этот феномен умалчивают и не изучают?»
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