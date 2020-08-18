В Госдуме назвали условия возможных выплат на детей до 16 лет в августе

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18 августа 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ярослав Нилов. Фото: сайт ГД РФ

Средства на возможные выплаты на детей до 16 лет в августе могут быть изысканы, но решение должно быть принято на уровне президента и правительства.

Об этом заявил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что технологически данный вопрос можно решить без принятия дополнительного закона. Принятие решения по поводу выплат не зависит от поездок и отпусков руководства. Нилов считает, что если такое решение будет принято, то оно будет принято «вне зависимости от того, находится ли Мишустин на Дальнем Востоке или кто-то еще находится в отпуске».

Парламентарий также отметил, что «здесь последнее слово не за Минфином, а будет сформирована консолидированная позиция федерального центра».