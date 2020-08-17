Сенатор сообщил, в каком случае на детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч руб. за август

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17 августа 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

фото: pixabay.com

О том, при каких условиях семьи могут получить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка от трех до 10 лет за август, сообщил первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Такие выплаты были произведены в июне и июле. Госдума РФ предложила правительству в третий раз произвести выплаты на детей от трех до 16 лет, в том числе, чтобы родители могли собрать их в школу.

Сенатор отметил, что это хорошее предложение, но оно должно сопровождаться реальными финансовыми возможностями. «К большому сожалению, мы сейчас не можем принять законодательных решений по этому поводу, чтобы выделить деньги в федеральном бюджете. Для этого требуется соответствующее решение правительства. Такой проект должен быть рассмотрен правительством: поддержан, не поддержан. Но там должны быть подсчеты: сколько для этого потребуется ресурсов», — цитирует Рязанского 5-tv.ru.

По данным Рязанского, выплаты за июнь и июль обошлись государству в 18 миллиардов рублей, а на августовские потребуется около 10 миллиардов. Сенатор сообщил, что подобные решения принимает правительство и президент. По словам политика, если глава государства примет положительное решение в вопросе о выплатах, то семьи будут обеспечены пособиями за счет ресурсов, которыми обладает правительство. Рязанский отметил, что это не первое предложение законодателей, но для его выполнения необходимы четкие директивы по финансированию, которых пока нет.

Он уверяет, что члены Совета Федерации готовы поддержать соответствующую инициативу Госдумы, направленную на поддержку россиян в это непростое время.

В ПФР ранее ответили на вопросы по поводу пособия 10 тысяч рублей на детей в августе