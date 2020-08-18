Кальянные в России могут закрыть до конца 2020 года
18 августа 2020, 15:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Зампредседателя думского комитета по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин считает правильной идею ограничить работу кальянных до конца 2020 года, что позволить избежать распространения коронавируса.
Он напомнил, что сейчас работает закон, который позволяет регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке, и в перспективе кальяны в общественных местах «будут подлежать закрытию, использование кальянов в ресторанах, кафе будет запрещено», а курение кальянов в частном порядке «будет личным делом каждого человека».
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо на имя главы Минздрава с предложением ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года.
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