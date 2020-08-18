Рост безработицы в Петербурге объяснили желанием жителей получить пособия
18 августа 2020, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Резкий рост безработицы в северной столице местные власти объясняют тем, что люди, работавшие неофициально, решили встать на биржу труда и получить помощь от государства.
Глава комитета Смольного по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отметил, что в июне 2020 года в службе занятости было зарегистрировано 92 тысячи безработных, против чуть больше 12 тысяч в июне 2019 года.
«Такой кратный рост не характерен для Петербурга, такого не было ни в кризис 2008 года, ни в 2011 году», – сказал Москаленко, уточнив, что значительных сокращений штата на городских предприятиях власти также не заметили.
Ситуацию на бирже труда он связал с упрощением регистрации и со стремлением получить материальную помощь от государства.
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