С потерей работы столкнулись в каждой третьей российской семье

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году Россия вышла на пиковый уровень по увольнениям. Согласно информации от «Левада-Центра», с потерей работы столкнулись почти в каждой третьей семье. Работодатели занялись поиском новых сотрудников, однако уволенные не спешат трудоустраиваться, решив взять паузу до осени.



Аналитики отмечают, что восстановление российской экономики будет происходить на протяжении нескольких лет. В Министерстве труда России сообщили, что критический показатель безработицы будет достигнут к сентябрю. После граждане начнут плавно трудоустраиваться. На 12 августа общее количество безработных россиян составило более 3,3 миллиона человек.

Большое количество увольнений произошло в ресторанном, гостиничном бизнесе, а также в туризме и сфере пассажирских перевозок. В государственном секторе особых изменений не зафиксировано. В торговле, пищевой сфере спрос и предложения менялись и в докризисное время.



К осени будут востребованы кадры в таких отраслях как логистика, IT-отрасль, производство. Переход работы на удалённый формат обусловил высокую востребованность IT-специалистов. Во многих IT-компаниях квалифицированные сотрудники стали получать более высокую заработную плату. Помимо этого данные организации вынуждены расширять штат работников.



