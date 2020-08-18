Россиян предупредили о возможном росте нелегального кредитования

Аргументы Недели → Общество 13+

18 августа 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Деньги. Фото: pixabay.com

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его словам, это может произойти в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Он также отметил, что это тренд как минимум на три будущих полугодия. Он будет связан, в том числе, как «с изменением регулирования, как и с общесоциальной направленностью».