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Россиян предупредили о возможном росте нелегального кредитования

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Россиян предупредили о возможном росте нелегального кредитования
Деньги. Фото: pixabay.com

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его словам, это может произойти в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Он также отметил, что это тренд как минимум на три будущих полугодия. Он будет связан, в том числе, как «с изменением регулирования, как и с общесоциальной направленностью».

ДВа

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